Сийярто пообещал заблокировать новые санкции ЕС из-за остановки «Дружбы»

Венгрия заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто

Фото: Boglarka Bodnar / MTI / AP Петер Сийярто

Фото: Boglarka Bodnar / MTI / AP

«Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигать решения, важные для Киева»,— написал господин Сийярто в X. Принятие 20-го пакета санкций ожидается 24 февраля.

Венгрия и Словакия приостановили экспорт дизеля на Украину и допустили ограничение поставок электроэнергии. Шаги стали ответом на остановку прокачки нефти по «Дружбе», поврежденной 27 января. В Будапеште и Братиславе считают, что ремонт завершился в начале февраля, а дальнейшая пауза носит политический характер.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».