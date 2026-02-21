Венгрия допустила прекращение поставок электроэнергии Украине вслед за Словакией

Венгрия может прекратить поставки электроэнергии на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Заявление прозвучало на его встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в городе Бекешчаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер напомнил, что в ответ на действия Украины Венгрия уже прекратила поставки туда дизельного топлива, а также решила заблокировать выделение кредита на 90 млрд евро от Евросоюза. Если же прекратить поставки Украине электроэнергии из Венгрии, «там могут возникнуть большие неприятности».

«Словаки вчера подняли этот вопрос, и если потребуется, мы предпримем и такой шаг», - сказал господин Орбан (цитата по ТАСС).

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо ранее сегодня сообщил, что страна готова с 23 февраля остановить передачу электроэнергии Украине, если Киев не возобновит транзит нефти.