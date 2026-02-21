Орбан: Венгрия уверена в готовности нефтепровода «Дружба» к работе

Украина блокирует поставки нефти в Венгрию и Словакию исключительно по политическим причинам, технически нефтепровод «Дружба» готов к работе. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы точно знаем, что трубопровод пригоден для транспортировки нефти. Его можно использовать», — сказал господин Орбан на встрече с активистами правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» (цитата по ТАСС).

Политик назвал действия украинских властей враждебными. Он высказал мнение, что Киев пытается «спровоцировать энергетический кризис» и тем самым вместе с Брюсселем поддержать венгерскую оппозицию накануне парламентских выборов.

Виктор Орбан допустил, что Венгрия прекратит поставки электроэнергии на Украину. О готовности с 23 февраля прекратить передачу электричества уже объявили власти Словакии.