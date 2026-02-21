Словакия пригрозила 23 февраля остановить поставки электроэнергии Украине

Словакия с 23 февраля приостановит поставки электроэнергии на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трубопровод «Дружба» в районе деревни Нелагозевес (Чешская республика)

Фото: David W Cerny / Reuters Трубопровод «Дружба» в районе деревни Нелагозевес (Чешская республика)

Фото: David W Cerny / Reuters

Премьер отметил, что власти Словакии помогают Украине с начала российской военной операции. По словам господина Фицо, Словакия делает для Украины «значительно больше, чем некоторые другие страны».

«Украинский президент не хочет понимать наш мирный подход... Сначала он остановил потоки газа в Словакии и причинил нам ущерб на 500 млн евро в год. Теперь он остановил нефтяные потоки, причиняя нам больший ущерб и материально-технические трудности»,— написал Роберт Фицо в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Конфликт двух стран связан с прекращением транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», поврежденному в ходе боевых действий 27 января. Киев возложил ответственность за повреждение на Москву. С тех пор прокачка не возобновлялась. Венгрия и Словакия существенно зависят от российских поставок прежде всего из-за географии и инфраструктуры: обе страны не имеют выхода к морю, а их НПЗ, построенные в советский период, ориентированы на переработку нефти марки Urals.

Подробности — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».