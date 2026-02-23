США перестанут взимать некоторые пошлины на иностранные товары с 24 февраля

Власти США прекратят взимать дополнительные пошлины на некоторые иностранные товары с 24 февраля. Об этом сообщила Служба пограничного и таможенного контроля США (CBP) на официальном сайте.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на основании федерального закона, который применяется при чрезвычайных ситуациях национального масштаба. 20 февраля Верховный суд США признал решение незаконным.

В суде уточнили, что американский президент использовал свою интерпретацию закона, чем посягал на полномочия Конгресса и нарушал доктрину «важных вопросов». Решение вынесено по иску предприятий, понесших убытки от тарифов, и 12 штатов.

Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором. 21 февраля американский президент повысил введенные ранее глобальные импортные пошлины на товары из всех стран мира с 10% до 15%.