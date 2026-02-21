Главные новости за 21 февраля. Ростов-на-Дону и область

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 21 февраля уничтожили беспилотные летательные аппараты и ракету в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области. Кроме того, еще пять беспилотников уничтожили в Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском районах.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, где погибли три человека. Легковым автомобилем управлял сотрудник полиции, не находившийся при исполнении служебных обязанностей.

Инфляция в Ростовской области в январе 2026 года составила 6,21% в годовом выражении, превысив общероссийский уровень в 6%. За месяц цены в регионе выросли на 1,48%.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав переселенцев из аварийного многоквартирного дома в Таганроге после того, как прокурор города отменил первоначальное постановление о его возбуждении.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил против строительства апарт-отеля в парке Горького. По словам главы региона, парк Горького нуждается в преображении и благоустройстве.