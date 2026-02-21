Глава Ростовской области запретил строительство апарт-отеля в парке Горького

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выступил против строительства апарт-отеля в парке Горького. Об этом он заявил на заседании градостроительного совета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Слюсарь / t.me Фото: Юрий Слюсарь / t.me

«Считаю, что строительство апарт-отеля в парке, как предлагают некоторые инвесторы, неуместно. Это должно быть красивым общественным пространством для прогулок и увлекательного отдыха ростовчан и наших гостей»,— подчеркнул глава региона.

По словам главы региона, парк Горького нуждается в преображении и благоустройстве. Он напомнил, что изначально парк находился на окраине города, но со временем стал центром Ростова-на-Дону.

Архитекторы на градсовете отметили нехватку развлекательных площадок в областном центре. Когда один из инвесторов представил проект конгрессно-выставочного центра с гостиницей в левобережной части города рядом со стадионом «Ростов Арена», специалисты предложили пересмотреть концепцию.

«Соглашусь с позицией экспертного сообщества: это место — архитектурная доминанта Ростова. Поэтому будем подходить осторожно и комплексно, согласовывать не отдельные проекты, а в целом архитектурный облик и функциональность этой макролокации»,— пояснил губернатор.

Участники совета также обсудили формирование единых архитектурных стандартов в Ростовской агломерации. В Ростове изменения в правила землепользования и застройки планируется утвердить в апреле после общественных слушаний. Аналогичные документы в Батайске и Аксае примут летом 2025 года.

Новый подход предполагает увеличение зон с особыми требованиями к архитектуре. В Ростове расширили требования к историческому центру, территориям вдоль основных магистралей и речному фасаду с добавлением левого берега Дона и Зеленого острова. Также вводится зона градоформирующих комплексов со строгими требованиями к стилю, материалам и подсветке зданий.

«Градостроительная политика должна формировать эстетичный облик, учитывать уникальность Ростова и реальные потребности горожан в общественных, развлекательных пространствах, парках, парковках»,— резюмировал Юрий Слюсарь.

Тат Гаспарян