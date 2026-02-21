БПЛА уничтожены в Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском районах

Силы противоввоздушной обороны утром 21 февраля уничтожили беспилотные летательные аппараты в трех районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском районах.

По словам главы региона, данные о пострадавших и повреждениях на земле не поступали. Информация уточняется.

Ночью и рано утром 21 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты и ракету в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области.

Тат Гаспарян