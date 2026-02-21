Бастрыкин поручил возобновить уголовное дело по аварийному жилью в Таганроге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав переселенцев из аварийного многоквартирного дома в Таганроге после того, как прокурор города отменил первоначальное постановление о его возбуждении. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В октябре 2024 года здание 1983 года постройки признали аварийным из-за угрозы обрушения. Жителей эвакуировали и разместили во временных пунктах размещения, однако не всем гражданам выплатили компенсации. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Ситуация получила освещение на федеральном телеканале и в интернете. По поручению Александра Бастрыкина следственное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело, однако прокурор Таганрога Роман Коломойцев отменил это постановление.

Попытки следственных органов обжаловать решение вплоть до прокурора Ростовской области Романа Праскова не увенчались успехом. В настоящее время проводится дополнительная проверка.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ростовской области Максиму Шищенко повторно возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян