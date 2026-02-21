В Ростове завели дело после ДТП с тремя погибшими

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону, где погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Фото: Прокуратура Ростовской области

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть трех лиц (ст. 264 УК РФ)»,— говорится в сообщении.

Авария произошла утром 21 февраля на Северном в областном центре. Сотрудник полиции, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, управлял легковым автомобилем с четырьмя пассажирами.

По версии следствия, водитель допустил наезд на опору линии электропередачи. В результате столкновения погибли три человека, включая самого полицейского. Двух выживших участников происшествия с травмами доставили в медицинское учреждение.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты регионального управления. Они проводят опрос свидетелей и назначают экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося. Расследование взято на контроль руководством следственного управления.

Тат Гаспарян