Системы ПВО отразили атаку дронов и ракет в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны ночью и утром 21 февраля уничтожили беспилотные летательные аппараты и ракету в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Воздушная атака была отражена в городе Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,— написал губернатор в своем telegram-канале.
Юрий Слюсарь отметил, что работа по отражению воздушных атак продолжается. Он предупредил жителей о сохраняющейся опасности от беспилотников и призвал соблюдать осторожность.