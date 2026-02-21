Системы ПВО отразили атаку дронов и ракет в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ночью и утром 21 февраля уничтожили беспилотные летательные аппараты и ракету в Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Воздушная атака была отражена в городе Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться»,— написал губернатор в своем telegram-канале.

Юрий Слюсарь отметил, что работа по отражению воздушных атак продолжается. Он предупредил жителей о сохраняющейся опасности от беспилотников и призвал соблюдать осторожность.

Тат Гаспарян