Главные новости к утру 21 февраля
Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников.
Беспилотники ударили по двум промышленным объектам в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Белгородская область дважды подверглась ракетным обстрелам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира.
США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, узнало Axios.