Главные новости к утру 21 февраля

Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников.

Беспилотники ударили по двум промышленным объектам в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Белгородская область дважды подверглась ракетным обстрелам, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 10-процентных пошлин на товары из всех стран мира.

США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи, узнало Axios.