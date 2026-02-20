Путин обязал операторов отключать связь по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию ФСБ. Теперь они не будут нести ответственность, если приостановка оказания услуг связана с запросом от российской спецслужбы.

Цель закона — «защита граждан и государства от угроз безопасности», указано в документе. Случаи возникновения таких угроз будут перечислены в нормативных актах президента.

Закон разработало Минцифры. Госдума приняла его 17 февраля, на следующий день закон одобрил Совет федерации. Документ вступит в силу через десять дней после опубликования.