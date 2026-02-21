Axios: США рассматривают план убийства верховного лидера Ирана

США рассматривают несколько планов действий в отношении Ирана. Один из них предусматривает убийство верховного лидера Али Хаменеи и его сына Моджтабу, пишет Axios со ссылкой на источник.

«У них есть план на любой сценарий. Один из сценариев предусматривает ликвидацию аятоллы, его сына и мулл (высокопоставленных политических и религиозных чиновников,— "Ъ"). Что выберет президент, никто не знает. Я не думаю, что он сам знает»,— сказал высокопоставленный советник президента США.

Еще один источник уточнил, что план убийства лидера Ирана был представлен Дональду Трампу несколько недель назад. Собеседники издания также рассказали, что администрация президента США готова рассмотреть еще один план, который предусматривает «символическое» ядерное обогащение Ирана, если страна откажется от создания атомной бомбы.

The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп также рассматривает план с нанесением ограниченного удара по Ирану, который заставит страну заключить сделку по ядерной программе. Если после этого Тегеран откажется подписывать соглашение, США ответят широкой военной кампанией, которая будет направлена на свержение власти.