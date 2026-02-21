Глава Удмуртии сообщил об атаке БПЛА на «один из объектов»

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что «один из объектов в республике» подвергся атаке беспилотников. Есть пострадавшие. Объект получил повреждения.

«На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления»,— сообщил господин Бречалов в Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, глава Удмуртии не указал.

На территории республики примерно с полуночи по местному времени (23:00 мск) действует угроза атаки БПЛА. Аэропорт Ижевска приостановил работу.