Белгородская область дважды подверглась ракетному обстрелу

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу. Он уточнил, что удары были нанесены по критической инфраструктуре региона.

«Аварийные бригады приступят к оценке повреждений в светлое время суток»,— уточнил господин Гладков в Telegram-канале.

В 1:34 мск в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах была объявлена ракетная опасность. Губернатор призвал жителей спуститься в подвалы. Предупреждение о ракетной опасности действовало около получаса.