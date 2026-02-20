Главные новости за 20 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Ленинский районный суд Краснодара поступил гражданский иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. В числе ответчиков указаны Ризвангаджи Исаев, Денис Исаев, Тэко Исаев, Эльдар Исаев, Гюльжаган Исаева, Ольга Исаева, София Исаева, Юлия Варзар и Патимат Якубова.

По итогам 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ Краснодарского края по версии «Медиалогии». Индекс цитируемости «Ъ-Кубань» составил 222,33.

Краснодарский краевой суд по указанию Верховного суда РФ (ВС) заново изучит дело о взыскании АО «Черномортранснефть» (ЧТН) с жительницы Кубани 2,6 млн руб., ранее выплаченных ей за убытки при строительстве трубопровода. Это дело представляет интерес в связи с тем, что в судах края рассмотрено достаточное количество аналогичных исков.

Компания «Тельмановский карьер», зарегистрированная в Донецкой Народной Республике в августе 2024 года, с марта 2026 года планирует начать поставки гранитного щебня в пять российских регионов, в том числе в Краснодарский край. Сейчас компания завершает восстановление железнодорожной инфраструктуры для отгрузки продукции и выхода на новые рынки, что позволит обеспечить бесперебойные поставки на территории России.

Краснодарский краевой суд оставил под арестом Андрея Марченко, совладельца сети отелей Marton и компаньона бывшего судьи Верховного суда (ВС) РФ Виктора Момотова, отклонив апелляционную жалобу об изменении ему меры пресечения. В сентябре прошлого года Октябрьский суд Краснодара арестовал Андрея Марченко по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).