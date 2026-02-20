В Краснодаре суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к семье бизнесменов Исаевых

В Ленинский районный суд Краснодара поступил гражданский иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества. В числе ответчиков указаны Ризвангаджи Исаев, Денис Исаев, Тэко Исаев, Эльдар Исаев, Гюльжаган Исаева, Ольга Исаева, София Исаева, Юлия Варзар и Патимат Якубова. Данные об этом содержатся в картотеке на сайте инстанции.

В качестве третьих лиц привлечены ООО «Арс-Капитал», ООО «Тепловая Транспортная компания», ООО «Центр-Отель», ООО «Южный ресурс», ООО КБ «Газтрансбанк», ООО СЗ «Сармат Строй», ООО СЗ «Сармат» и ООО СК «Гелиос».

Согласно данным картотеки суда, заявление зарегистрировано 20 февраля 2026 года и в тот же день принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 10 марта 2026 года. Иск подан в рамках мероприятий, проводимых на основании федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, Денис Исаев указан как бенефициар ООО Коммерческий банк «Газтрансбанк» (его доля составляет 64,5%). София Исаева является генеральным директором ООО «Е1-Капитал», доля Дениса Исаева составляет 50%. Эльдар Исаев указан в качестве бенефициара ООО «Капитал-Инвест». Ризвангаджи Исаев с 2007 по 2011 год был депутатом Госдумы РФ от «Единой России», входил в комитет по строительству и земельным отношениям.

Сергей Иванов