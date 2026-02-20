С марта «Тельмановский карьер» из ДНР начнет поставки щебня в Краснодарский край

Компания «Тельмановский карьер», зарегистрированная в Донецкой Народной Республике в августе 2024 года, с марта 2026 года планирует начать поставки гранитного щебня в пять российских регионов, в том числе в Краснодарский край. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора предприятия Сергея Головина.

Основная продукция предприятия — гранитный щебень различных фракций, востребованный для укладки верхних слоев асфальта и производства бетонных смесей. В настоящий момент компания завершает восстановление железнодорожной инфраструктуры для отгрузки продукции и выхода на новые рынки, что позволит обеспечить бесперебойные поставки на территории России.

«Где-то с марта мы уже планируем выходить на рынок большой земли»,— отметил господин Головин, добавив, что компания готова удовлетворять потребности строительного сектора в нескольких регионах.

Собственниками предприятия выступают компания «Каранский карьер» и предприниматель Ольга Ануфриева. Финансовые показатели «Тельмановского карьера» пока не раскрываются, однако ожидается, что расширение поставок позволит укрепить позиции компании на российском рынке строительных материалов.

Эксперты отмечают, что выход новых поставщиков щебня на рынок может повлиять на конкуренцию и цены в регионе, а также даст дополнительный ресурс для реализации дорожных и строительных проектов в Краснодарском крае и других субъектах Федерации.

Введение поставок с марта будет сопровождаться контролем качества продукции и логистической координацией, чтобы обеспечить своевременное снабжение строительных организаций и подрядчиков. Поставки предполагаются железнодорожным транспортом, что позволит ускорить доставку больших партий щебня и снизить транспортные издержки для потребителей.

Мария Удовик