Крайсуд пересмотрит спор землевладелицы с ЧТН о плате за размещение нефтепровода

Краснодарский краевой суд по указанию Верховного суда РФ (ВС) заново изучит дело о взыскании АО «Черномортранснефть» (ЧТН) с жительницы Кубани 2,6 млн руб., ранее выплаченных ей за убытки при строительстве трубопровода. Сведения об этом размещены в картотеке инстанции. Это дело представляет интерес в связи с тем, что в судах края рассмотрено достаточное количество аналогичных исков. По ним решения в основном вынесены в пользу нефтяников. Хотя арбитражные суды в подобных случаях чаще занимают сторону землевладельцев. Данный же процесс, после тог, как он привлек внимание ВС, может стать практикообразующим для судов общей юрисдикции.

ЧТН заплатила владелице участка 4,6 млн руб. упущенной выгоды за то, что она не могла пользоваться своей землей, пока нефтяники прокладывали через нее отрезок магистрального нефтепровода «Нововеличковская—Краснодар». Сам участок расположен у новороссийской трассы между пос. Ильский и ст-цей Северская. В эту сумму нефтяники включили и предстоящие ей расходы на проведение биологической рекультивации поврежденной почвы (т. е. выращивание сельхозкультур, которые укрепили бы структуру почвы после работ).

После завершения строительства в 2019 году компания подала на нее иски о взыскании неосновательного обогащения, потребовав вернуть выплаченные средства. Свои требования нефтяники мотивировали тем, что землевладелица не выполнила условий соглашения о рекультивации земель, не засадив участок помидорами и огурцами. В рамках первого процесса ЧТН взыскала с нее 2 млн руб. неосновательного обогащения. В рамках второго — оставшиеся 2,6 млн руб.

Однако Верховный суд РФ счел такие выводы преждевременными и отправил дело на пересмотр, указав на необходимость правильно установить значимые для дела обстоятельства, корректно квалифицировать сложившиеся между сторонами правоотношения и применить соответствующие им нормы права.

АО «Черноморские магистральные нефтепроводы» является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть», обеспечивающим транспортировку нефти по территории Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа (Адыгеи, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана). «Черномортранснефть» эксплуатирует более 3,3 тыс. км магистральных нефтепроводов. Накопление танкерных партий нефти и нефтепродуктов обеспечивают резервуарные парки площадок «Шесхарис» и «Грушовая» общей вместимостью 1,4 млн кубометров.

Ответчица возражала на это заключением эксперта, который указал, что техническая рекультивация, которую после стройки провели сами нефтяники, не соответствует нормам, нарушенное состояние почвы полностью не восстановлено, имеются переуплотнения грунта, что нарушает дренаж, а засыпанный плодородный слой почвы недостаточен. Он отметил, что при таких обстоятельствах земли будут дальше деградировать, а биорекультивация (с помощью засаживания участка сельхозкультурами) не способна восстановить состояние земли.

Новые слушания по делу начнутся 26 февраля.

Михаил Волкодав