«Коммерсантъ-Кубань» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ региона за 2025 год

По итогам 2025 года «Коммерсантъ-Кубань» занял первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ Краснодарского края по версии «Медиалогии». Индекс цитируемости «Ъ-Кубань» составил 222,33. По сравнению с прошлым годом издание поднялось на три позиции.

Второе место досталось «РБК Краснодар» (ИЦ составил 217,82, издание потеряло одну позицию). Тройку лидеров замкнула «"КП"-Кубань» (ИЦ составил 181,71, издание поднялось на три строчки по сравнению с прошлым годом). В топ-10 впервые попал «Коммерсантъ-Сочи», заняв 10-е место с индексом цитируемости 63,34.

Индекс цитируемости — это показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.

Вячеслав Рыжков