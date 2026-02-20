Главные новости за 20 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону планируют построить завод полного цикла по производству алюминиевых лодок и катамаранов. Сейчас идет обсуждение проекта создания нового предприятия.

Более 2 тыс. камер системы «Безопасный город» в Ростове-на-Дону подключат к нейросети для розыска людей. Видеоаналитика разработана на базе искусственного интеллекта (ИИ) FindFace Multi. Нейросеть будет способна распознавать лица, обеспечивая помощь полиции в обнаружении преступников и розыске пропавших.

Финансовое состояние ФК «Ростов» признали критическим. Отрицательные чистые активы достигли почти 2 млрд руб.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка в Ростовской области стал Сергей Белецкий.

С 20 по 23 февраля в южном направлении трассы «М-4 Дон» с 1011 км по 1013 км ограничат движение из-за круглосуточных работ по замене асфальта. Поочередно будут перекрыты правая и левая полосы.

В Ростове-на-Дону износ троллейбусной сети приблизился к 100%. Для улучшения подвижного состава в «МосТрансПроекте» предложили закрыть все троллейбусные маршруты, кроме №№2, 17, 22. Работ по консервации этих линий не планируется.