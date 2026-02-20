На трассе М-4 «Дон» на три дня ограничат движение из-за ремонта

С 20 по 23 февраля в южном направлении трассы «М-4 Дон» с 1011 км по 1013 км ограничат движение из-за круглосуточных работ по замене асфальта. Поочередно будут перекрыты правая и левая полосы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объезд участка организован через съезд на развязку города Шахты 1000 км автодороги «М-4 Дон», далее через Новочеркасск.

На данный момент движение ограничено на 936 км на север по правой полосе, на 940 км на юг по левой полосе, на 958 км на север по правой полосе, на 960 км на юг и на 965 км на север по правой полосе.

Наталья Белоштейн