На Дону замначальника полиции по охране общественного порядка стал Сергей Белецкий

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка в Ростовской области стал Сергей Белецкий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Господин Белецкий службу в ОВД начал в 2001 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Миллеровского района Ростовской области. В 2003 году его назначили оперуполномоченным Миллеровской группы Каменск-Шахтинского отдела УБОП при ГУВД по Ростовской области, в 2010 году — начальником уголовного розыска ОВД муниципалитета. С 2018 года по 2026 год он занимал должность начальника Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское».

За добросовестную службу Сергея Белецкого наградили государственной наградой Российской Федерации — медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также ведомственными медалями МВД России «За отличие в службе» первой, второй и третьей степени.

Мария Хоперская