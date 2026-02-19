Финуправляющий экс-депутата Новороссийска Середина оспаривает сделки с землей

Финансовый управляющий обанкротившегося экс-депутата гордумы Новороссийска Георгия Середина подала заявление об оспаривании его сделки по продаже земельных участков на сумму более 108 млн руб. Соответствующее уведомление размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Середин, бывший депутат городской думы Новороссийска, возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительной политике. В конце 2022 года он добровольно покинул свой пост. В это время Следственный комитет России начал расследование из-за непригодных для проживания квартир, предоставленных сиротам в жилом комплексе «Парковый». Строительство этого ЖК осуществляла компания ООО «Специализированный застройщик «Вита Строй Девелопмент», учредителем которой является Георгий Середин.

Арбитражный суд Краснодарского края 20 августа 2025 года признал несостоятельным Георгия Середина. В отношении должника введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим назначена Татьяна Пьянкова.

13 февраля 2026 года управляющая направила в суд заявление об оспаривании договора купли-продажи от 28 марта 2018 года между Георгием Серединым и бизнесменом Тамерланом Агузаровым. Предметом сделки стали три земельных участка в селе Цемдолина города Новороссийска общей площадью более 51 тыс. кв. м. Все участки расположены в районе улицы Красина и предназначены для комплексного жилищного строительства.

Наталья Решетняк