Главные новости за 18 февраля. Ростов-на-Дону и область

Защита бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова просит суд вернуть уголовное дело о мошенничестве и превышении полномочий в прокуратуру для устранения нарушений.

В Миллеровском районе следователи возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), после ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза, в котором пострадали четыре человека.

Шесть поездов «Таврия», следующие через Ростовскую область, идут с опозданием после временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля.

В Ростовской области 18 и 19 февраля ожидаются гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В результате столкновения рейсового автобуса и бензовоза в Миллеровском районе Ростовской области пострадали пять человек. Один из них находится в реанимации.

Специалисты управления транспорта Таганрога приняли 48 заявлений от жителей, чьи автомобили пострадали в результате атак БПЛА. Прием документов на компенсации начнется с марта 2026 года.