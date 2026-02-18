Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Дону увеличилось до пяти

В результате столкновения рейсового автобуса и бензовоза в Миллеровском районе Ростовской области пострадали пять человек. Один из них находится в реанимации, сообщил «Интерфакс Юг» со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Состояние еще четверых пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Как ранее сообщал«Ъ-Ростов», автобус и бензовоз столкнулись утром 18 февраля на 868 км автодороги М-4 «Дон». В результате ДТП были госпитализированы четыре человека. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Мария Хоперская

Новости компаний Все