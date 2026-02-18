В Ростовской области ожидаются мокрый снег и гололед
В Ростовской области 18 и 19 февраля ожидаются гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Ведомство также предупредило о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Пешеходам и автомобилистам следует быть внимательными и осторожными.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», на трассе М-4 «Дон» в среду, 18 февраля, из-за снегопада ухудшились погодные условия. Водителей предупредили о необходимости соблюдать безопасные скорость и дистанцию.