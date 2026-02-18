В Таганроге подали 48 заявлений на компенсации за поврежденные БПЛА автомобили

Специалисты управления транспорта Таганрога приняли 48 заявлений от жителей, чьи автомобили пострадали в результате атак БПЛА. Прием документов на компенсации начнется с марта 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перечень документов на выплаты компенсаций уточняется министерством транспорта.

Постановление о выплатах компенсаций за поврежденные во время атак беспилотников автомобили губернатор Ростовской области подписал в декабре 2025 года. Такой же документ был принят и в Таганроге.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», размер выплаты будет определять экспертиза, которая установит факт и степень ущерба, а также стоимость повреждений или утраты машины. Постановлением губернатора установлены предельные суммы возмещения — до 500 тыс. руб. за поврежденное транспортное средство и не более 1 млн руб. — за полностью утраченное.

Право на компенсацию имеют только владельцы автомобилей без страховки от данного вида рисков или те, чье страховое возмещение не покрыло весь ущерб. Деньги на выплаты муниципалитеты получат в виде межбюджетных трансфертов из резервного фонда областного правительства.

Наталья Белоштейн