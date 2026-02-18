В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом

В Миллеровском районе следователи возбудили уголовное дело факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), после ДТП с участием пассажирского автобуса и бензовоза, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СК России по Ростовской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», автобус и бензовоз столкнулись утром 18 февраля на 868 км автодороги М-4 «Дон». В результате ДТП были госпитализированы четыре человека.

В настоящее время следователи и сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн