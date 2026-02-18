Следующие через Ростов поезда задерживаются из-за инцидента на Крымском мосту

Шесть поездов «Таврия», следующие через Ростовскую область, идут с опозданием после временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По направлению в Крым задерживаются два состава. Поезд №067/068 «Москва — Симферополь», отправившийся 17 февраля, опаздывает на час. Состав №027/028 по тому же маршруту, вышедший 18 февраля, задерживается на четыре часа.

Из Крыма следуют с опозданием четыре поезда, все отправились 16 февраля. Состав №007/008 «Севастополь — Санкт-Петербург» задерживается на шесть часов. Поезд №077/078 «Симферополь — Санкт-Петербург» опаздывает на четыре часа. Составы в Москву — №195/196 из Симферополя и №091/092 из Севастополя — отстают от расписания на два и 2,5 часа соответственно.

Остальные поезда, которые ранее опаздывали из-за инцидента на мосту, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения. Уточняется, что время опоздания может измениться.

Константин Соловьев