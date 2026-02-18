Белгородское управление МВД возглавил Виталий Власов

Управление МВД по Белгородской области возглавил бывший замначальника управления ведомства по Орловской области, полковник Виталий Власов. Нового руководителя представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, также господин Колокольцев поздравил ушедшего на пенсию 70-летнего генерал-майора и бывшего главу белгородского управления Василия Умнова и наградил его именным оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Власов

Фото: Орловский областной совет депутатов Виталий Власов

Фото: Орловский областной совет депутатов

Господин Власов был представлен вместе с новым руководителем управления по Владимирской области Игорем Белецким. Министр потребовал от них «наступательности» в пресечении каналов незаконной миграции, а также в документировании деятельности организованных преступных групп и сообществ, занимающихся легализацией иностранных граждан.

Виталий Власов работает в органах МВД с 1992 года, прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до замначальника управления. Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу в МВД» и рядом других ведомственных наград.

Василий Умнов возглавлял белгородскую полицию с 2017 года. До этого работал в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Сергей Толмачев