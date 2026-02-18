Росприроднадзор потребовал с тамбовского водоканала 409 млн за ущерб экологии

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Тамбовской области иск к ООО «РКС-Тамбов» о взыскании более 409 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного «водному объекту». Речь может идти о притоке реки Цна. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 10 февраля. Пока оно остается без движения в связи с процессуальными осбтоятельствами. Управлению предложено устранить нарушения до 12 марта. ООО «РКС-Тамбов» является единым оператором водоснабжения и водоотведения в Тамбове. По собственным данным, в зоне ответственности компании проживают около 300 тыс. человек.

Что послужило поводом обратиться в суд, не уточняется. Однако летом 2025 года специалисты министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области отобирали пробы воды в ручье Ближний Колов (приток реки Цна) для оценки степени загрязнения водоема из-за проблем с канализацией в районе улицы Коломенской микрорайона Майский в Тамбове. Данный объект обслуживает ООО «РКС-Тамбов».

В сентябре региональное ведомство оценило ущерб, причиненный ручью Ближний Колов в результате сброса сточных вод, в 4,8 млн руб. По данным Росприроднадзора, анализ проб показал превышение предельно допустимых концентраций: по биохимическому потреблению кислорода — в среднем в 45 раз, по аммоний-иону — в 78 раз, по фосфат-иону — в 15 раз.

По данным Rusprofile, ООО «РКС-Тамбов» зарегистрировано 5 июня 2017 года в Тамбове. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Сведения о руководителе и управляющей организации в открытых источниках отсутствуют. Ранее сообщалось, что общество входит в холдинг АО «Российские коммунальные системы». По итогам 2023 года выручка ООО составила 1,2 млрд руб., что на 18% превышает показатель 2022 года. Чистая прибыль увеличилась на 25% и достигла 216 млн руб.

Анна Швечикова