«Газпром межрегионгаз Орел» требует с местных поставщиков тепла 170 млн

Арбитражный суд Орловской области принял два иска ООО «Газпром межрегионгаз Орел» к теплоснабжающим организациям. Наиболее крупный спор связан с АО «Орелгортеплоэнерго»: газовая компания хочет взыскать с компании 122,2 млн руб. Заявление пока не принято к производству, дата заседания не назначена. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Еще один иск — на 47,1 млн руб. — подан к мценскому МУП «Мценск-Тепло». Заявление принято к производству, заседание назначено на 24 марта. Стороны регулярно участвуют в судебных спорах: в декабре 2025 года «Газпром межрегионгаз Орел» потребовал взыскать 19,8 млн руб., а в январе суд удовлетворил требования в полном объеме.

По данным Rusprоfile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году. Специализируется на оптовой торговле топливом. Уставной капитал — не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». По итогам 2024 года выручка компании составила 9,44 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом выросла более чем в десять раз — с 16,5 млн до 206,1 млн руб. АО «Орелгортеплоэнерго» основано в 2009 году в Орле. Компания осуществляет деятельность в сфере производства и поставки тепловой энергии. Уставной капитал — 1,1 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов. Единственным собственником АО выступает департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. В 2024 году выручка компании составила 1,22 млрд руб., что на 2,2% превышает уровень 2023 года. Финансовый результат при этом оказался отрицательным: убыток достиг 567 млн руб. (падение в 10 раз относительно 2023-го). Осуществляет поставку тепла соцобъектам Орла. По данным Rusprofile, «Мценск-Тепло» зарегистрировано в 2018 году и действует в статусе муниципального унитарного предприятия. Учредитель — город Мценск Орловской области. Основной вид деятельности — производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в сфере ЖКХ. Директором является Георгий Полуляк. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 444,9 млн руб., что на 4% выше показателя 2023 года. После двух лет убытков компания получила чистую прибыль в размере 2,7 млн руб.

В 2025 году «Орелгортеплоэнерго» и структура «Газпрома» девять раз встречались в арбитраже. В декабре прошлого года поставщики газа обратились в Арбитражный суд Орловской области с требованием взыскать с «Орелгортеплоэнерго» 105 млн руб. Заседание по этому делу назначено на ближайшие дни. Тогда же был подан еще один иск — на 21 млн руб., однако производство по нему прекращено в связи с заключением соглашения о новации, предусматривающего замену первоначального обязательства новым.

В ноябре прошлого года суда удовлетворил требования поставщика о взыскании 17 млн руб. долга. Согласно материалам дела, спор касался 1,5 тыс. куб. м газа, поставленного в августе 2025 года. Между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Орелгортеплоэнерго» действовал договор поставки, предусматривающий оплату как самого ресурса, так и снабженческо-сбытовых услуг, тарифа на транспортировку и специальной надбавки к нему, направляемой на финансирование программы газификации Орловской области.

Анна Швечикова