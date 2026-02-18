Обвиняемого во взятке Алексея Дедова этапируют в курское СИЗО из Москвы

Ленинский райсуд Курска постановил этапировать из столичного следственного изолятора в местное СИЗО-1 бывшего первого заместителя губернатора региона Алексея Дедова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что срок его содержания под стражей продлен до 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов принимал участие в заседании по его мере пресечения по ВКС

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов принимал участие в заседании по его мере пресечения по ВКС

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

«Сегодня Алексей Дедов пребывал в хорошем настроении. Обращаясь к адвокату, сказал, что рад видеть "курские" лица, а также, что на родной земле он будет чувствовать себя лучше»,— сказано в сообщении пресс-службы. Решение о продлении ареста может быть обжаловано.

Во вторник, 17 февраля, Ленинский райсуд Курска продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, который также обвиняется в получении взятки. Его уголовное дело могут рассмотреть в другом регионе. Для третьего фигуранта дела местного жителя Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет колонии), продлен домашний арест.

Как рассказывал «Ъ», Алексея Смирнова и Алексея Дедова обвиняют в получении взяток на общую сумму 20 млн руб. Как считают в МВД, чиновники получали деньги от предпринимателей, возводивших школы и оборонительные сооружения на границе с Украиной, в том числе для сотрудников погранслужбы ФСБ.

Владимир Зоркий