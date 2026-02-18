Завод ирригационных установок под Воронежем за 2 млрд могут запустить в 2028-м

Предприятие по производству ирригационных установок Koblik Group Егора Коблика в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области могут запустить в 2028 году. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал сам господин Коблик на открытии третьей очереди «Воронежсельмаша».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2027 году бизнесмен планирует приступить к строительству предприятия. Ранее в компании рассчитывали начать его возведение в 2026-м. «Сейчас мы ждем восстановления рынка сельхозпроизводителей. Последние пару лет у них не очень хорошая ситуация: то неурожаи, то цена скачет. Готовы начать строить уже завтра, но главное — чтобы это у тебя покупали»,— пояснил господин Коблик.

Других актуальных параметров будущего производства глава Koblik Group не озвучил. Он пояснил, что они «меняются в зависимости от ситуации на рынке: «Мы понимаем, что нужно нашим клиентам, но не понимаем, в каком количестве — это очень сильно зависит от цены, валового сбора зерна и переработки в стране». Бизнесмен добавил, что все предприятия Koblik Group «примерно похожи»: их площадь составляет от 10 до 20 тыс. кв. м., на каждом работает в среднем от 200 до 300 человек.

Впервые о планах компании построить завод ирригационных установок в ОЭЗ «Центр» стало известно в мае 2024 года. На тот момент господин Коблик сообщал «Ъ-Черноземье», что инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,75 млрд руб. В сентябре 2025-го в компании сообщали, что стоимость предприятия может превысить 2 млрд руб.

Тогда также озвучивалось, что в ОЭЗ под проект выделен участок площадью 8 га. Мощность предприятия должна составить порядка 1 тыс. установок в год, объем планируемой выручки — порядка 3–4 млрд руб. Площадь завода будет равняться 10–20 тыс. кв. м.

Накануне на площадке «Воронежсельмаш» в индустриальном парке «Масловский» Koblik Group запустил завод тракторных прицепов за 1,7 млрд руб. На предприятии площадью 22 тыс. кв. м началось производство тракторных прицепов двух типов — бункеров-перегрузчиков и полуприцепов с толкающей стенкой. В год компания планирует выпускать до 1 тыс. единиц техники — по 500 машин каждого вида. Также на предприятии начали выпуск ирригационных установок.

Подробнее о запуске предприятия — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов