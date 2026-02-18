В Липецкой области закрыли 136 торговавших алкоголем навынос «наливаек»

С момента вступления в силу запрета на продажу алкоголя навынос в многоквартирных домах в Липецкой области прекратили работу 136 магазинов и заведений общепита. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Закон начал действовать с 1 марта 2025 года. «Более 100 заведений переориентировались и продолжили работу по новым правилам. 136 “наливаек”, которые торговали алкоголем с собой, мы закрыли»,— сообшил господин Артамонов.

Контроль за оставшимися точками усилен: на входах в 80 липецких кафе и баров установлены камеры с функцией распознавания тары. При фиксации выноса алкоголя после 21:00 информация автоматически направляется в региональный минторг.

За нарушение предусмотрен штраф, при повторной продаже алкоголя — заведение может быть закрыто. Липецкие чиновники также занимаются разработкой «Карты трезвости», на которой обозначат зоны полного запрета розничной продажи алкоголя. Предполагается, что жители смогут «сообщать о нарушениях».

В случае если рядом с действующей точкой начнется строительство социального объекта, собственнику предоставят три года для переноса бизнеса.

Согласно новым требованиям, расположенные в жилых домах точки не вправе реализовывать разливное пиво из кранов и могут продавать его только в заводской упаковке. Работать в формате общепита с 8:00 до 23:00 смогут заведения, имеющие кухню площадью не менее 10 кв. м и не менее 20 посадочных мест. Объекты, расположенные на прилегающей к многоквартирным домам территории, смогут обслуживать посетителей до 2:00. Для остальных точек установлен режим работы с 9:00 до 21:00. По данным властей, на тот момент в регионе работали 109 магазинов и 56 заведений общепита, разливающих навынос.

Анна Швечикова