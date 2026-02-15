В Краснодаре в рамках региональной программы отремонтируют 15 участков автодорог

В столице Кубани в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» планируют отремонтировать 15 участков городских дорог общей протяженностью 13 км. Как сообщил глава Краснодара Евгений Наумов, работы уже стартовали на улице Обрывной.

Как отметил мэр, рабочие уже вышли на улицу Обрывную — от улицы Воронежской до дома №131/9. На этом участке дорожники демонтируют бортовые камни и тротуарное покрытие. Аналогичные ремонтные работы стартовали на дублере улицы Дзержинского — от Покрышкина до Кореновской.

«В Краснодаре установилась теплая погода, а это самое время для дорожного обновления»,— прокомментировал Евгений Наумов.

В Краснодаре будут обновлены дороги на участках ул. Богатырской — от Восточного обхода до Сечевой (пос. Новознаменский); ул. Комарова — от Тенистой до им. Лаперуза; ул. Тенистой — от Российской до им. Комарова; ул. Красина — от Кубанской набережной до дома №16; ул. Атарбекова — от ул. Тургенева до Герцена; ул. Циолковского — от Гастелло до дома №7; ул. Кожевенной — от Кубанской набережной до Скорняжной; пер. Майорского — от Рашпилевской до Красной; ул. Краснодарской (пос. Лазурный); ул. Воронежской — от Майкопской до Обрывной; ул. Гудимы — от Ленина до им. Суворова; ул. Корницкого — от Буденного до Промышленной; пер. Петровского — от Ковтюха до Адыгейской набережной.

Андрей Николаев