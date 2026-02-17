Опубликована статистика сокращения организаций в Ярославской области в 2025 году

В Ярославской области в 2025 году сократилось число хозяйствующих субъектов во всех крупных отраслях региона. Данные зарегистрированных организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2026 года и сравнение с 1 января 2025 года опубликовал Ярославльстат.

Всего за год организаций стало меньше на 5,4%. Больше всего организаций в регионе зарегистрировано по виду деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 6695 (23,5% от общего числа). За год число таких организаций сократилось на 5,7%, примерно равное сокращение произошло как в оптовой, так и розничной торговле.

На втором месте идет количество зарегистрованных организаций в строительной сфере — 3893 (13,6% от общего числа). Сокращение строительных организаций составило 4,4%.

Третью строчку в общем рейтинге занимает деятельность по операциям с недвижимым имуществом. Таких организаций в регионе на начало года было 3362 (11,8% от общего числа). Их количество за год уменьшилось на 1,3%.

Четвертая крупная отрасль — обрабатывающие производства, в ней на 1 января — 2873 организации (10,1% от общего числа). Их стало меньше на 1,8%.

Снижение числа организаций по виду деятельности «транспортировка и хранение» (всего 1782, 6,2% от общего числа) составило 3,5%. Гостиниц и предприятий общепита стало меньше на 2,2% (всего 661, 2,3% от общего числа). При этом количество организаций, предоставляющих гостиничные услуги, немного выросло — на 2,2%, а общепит сократился на 3,8%.

Туристических агентств стало меньше на 4%, финансовых и страховых организаций — на 3,8%.

Число организаций в сфере госуправления и соцобеспечения за год стало меньше на 3,1%. Самое масштабное сокращение произошло в образовании — на 55,7% (всего на 1 января 515 организаций). «Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе произошло объединение школ и детских садов в образовательные комплексы.

Антон Голицын