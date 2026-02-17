Рядом с ж/д вокзалом в Белореченске нашли обломки БПЛА

Обломки БПЛА обнаружили около ж/д вокзала в Белореченске. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба СКЖД

Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас место обнаружения обломков оцеплено.

На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.

«Ъ-Кубань» писал, что ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина