Рядом с ж/д вокзалом в Белореченске нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружили около ж/д вокзала в Белореченске. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: пресс-служба СКЖД
Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Сейчас место обнаружения обломков оцеплено.
На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.
«Ъ-Кубань» писал, что ночью над территорией Краснодарского края сбили 18 БПЛА. 50 БПЛА уничтожили над Черным морем, 38 — над Республикой Крым, еще 29 ликвидировали над акваторией Азовского моря.