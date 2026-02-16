В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Жителям и гостям Анапы следует найти убежище в помещении без окон — это может быть комната, ванная, туалет или кладовая. Если тревога об атаке БПЛА застала на улице, укройтесь в подвале ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Не следует использовать автомобиль в качестве укрытия или прятаться под стенами многоэтажных домов.
«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— говорится в сообщении администрации.