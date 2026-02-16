На переговорах в Женеве по Украине исключили участие представителей Швейцарии и ООН

Швейцария не будет принимать участия в переговорах делегаций России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса, которые пройдут в Женеве. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кроме того, источник в структуре ООН рассказал агентству, что переговоры не будет проходить в штаб-квартире организации, а сама ООН также не будет в них участвовать.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что власти Швейцарии взяли на себя обязательство обеспечить безопасность прибытия делегаций. Он также добавил, что на переговорах поднимут вопрос энергетического перемирия.

Третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта пройдет 17 и 18 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что местом встречи выбрана Женева, «потому что так синхронизировались графики всех трех сторон». Российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.