ТАСС: на переговорах в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие

На трехсторонних переговорах России—США—Украины в Женеве будет обсуждаться энергетическое перемирие, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Вопрос энергетического перемирия, без сомнения, будет поднят»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Швейцария готова обеспечить безопасный пролет самолета с российской делегацией.

Третий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 17 и 18 февраля.

18 марта 2025 года начал действовать 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам. 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась на предложение США воздержаться от ударов по Киеву на неделю. Он уточнял, что приостановка ударов действовала до 1 февраля.