Переговоры России, США и Украины пройдут в Женеве 17-18 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Первые два раунда переговоров делегаций России, США и Украины прошли в Абу-Даби в январе и феврале. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. В состав переговорной группы вошли представители Минобороны России.

По итогам второй встречи стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной. Обмен состоялся 5 февраля.

