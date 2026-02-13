Мединский возглавит делегацию России на переговорах по Украине в Женеве

Российскую делегацию на переговорах делегаций России, Украины и США возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет 17–18 февраля в Женеве.

Первые два раунда переговоров делегаций России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта прошли 23-24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. По итогам второй встречи стороны договорились об обмене 314 военнопленными между Россией и Украиной.

На предыдущих встречах российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. В состав переговорной группы входили представители Минобороны России.

Об итогах предыдущего раунда переговоров — в материале «Ъ» «Две проблемы и 314 договоренностей».