ТАСС: Швейцария обеспечит пролет делегации России на переговоры

Власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет самолета российской делегации на переговоры, которые состоятся в Женеве, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Безусловно, Швейцария как принимающая площадка будет играть роль в обеспечении безопасности прибытия делегаций»,— сказал собеседник агентства.

На 17 и 18 февраля назначен третий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины по поводу урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что местом встречи выбрана Женева, «потому что так синхронизировались графики всех трех сторон».

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина низкого давления».