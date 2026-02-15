Ликвидирован один из очагов возгорания в поселке Волна после атаки БПЛА

В поселке Волна Темрюкского района ликвидирован один из очагов возгорания после ночной атаки украинских беспилотников. Как сообщает оперштаб Кубани, работы по тушению второго очага возгорания продолжаются.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 17:00 15 февраля, пламенем охвачено около 2 тыс. кв. м. К ликвидации огня привлечены 74 человека, задействовано 28 единиц техники, в том числе от краевого МЧС России.

Напомним, Краснодарский край ночью 15 февраля подвергся массированной атаке украинских БПЛА. Как сообщал глава региона Вениамин Кондратьев, атаку отражали с позднего вечера и в течение всей ночи. В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, а также склад и терминалы.

Андрей Николаев