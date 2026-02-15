Стоимость жилья комфорт-класса в Крыму выросла более чем на 10%

На первичном рынке в Крыму стоимость кв. метра жилья комфорт-класса и выше возросла более чем на 10% на февраль 2026-го по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост в эконом-сегменте составил 3% год к году. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель девелоперских проектов ГК «Квартал» Юрий Цукер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как отмечает господин Цукер, самая большая доля предложения на рынке Крыма сосредоточена в Симферополе и Симферопольском районе, на которые совместно приходится 31%. Доля комфорт-класса в Крыму занимает более 60%.

«На комфорт-класс больше всего влияют изменения ипотечной ставки и условий льготных программ — по сравнению с началом прошлого года, 2026 год стартовал с повышенного спроса именно на квартиры эконом и комфорт-классов, подходящие под семейную ипотеку по стоимости, в связи с вводимыми изменениям на нее (принцип «одна ипотека на семью»). Сейчас, после вступления новых условий в силу, спрос упал ниже прошлого года»,— комментирует собеседник «Ъ-Кубань».

По оценкам Юрия Цукера, на 1 февраля стоимость кв. м. на рынке новостроек, включая апартаменты (их доля почти 30%), составляет около 270 тыс. Если же брать только жилье, без апартаментов, то стоимость «квадрата» чуть выше 200 тыс. руб.

Как прогнозирует эксперт, в этом году должен вырасти интерес к апартамент-комплексам. Предпосылками для этого являются, во-первых, разрешение временной регистрации. Во-вторых, инфраструктура, в-третьих, возможность передать апартаменты в управление специализированной компании, и получать пассивный доход от аренды.

Как писал «Ъ-Кубань», в Крыму однокомнатные квартиры и студии занимают 40% и 14% соответственно в структуре продаж жилья. Высоким остается спрос на апартаменты — порядка 25% в общей доле продаж. Благодаря расширению туристического и сервисного потенциала побережье Крыма становится привлекательнее как для проживания, так и для инвестиций.

Андрей Пугачев