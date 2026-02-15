В Крыму доля «однушек» и студий в структуре продаж жилья превысила 50%

В Республике Крым однокомнатные квартиры и студии занимают 40% и 14% соответственно в структуре продаж жилья. Высоким остается спрос и на апартаменты — почти 25% в общей доле продаж. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила коммерческий директор ГК «Развитие» Виктория Анохина.

Как отмечает госпожа Анохина, средняя стоимость кв. метра в новостройках Крыма в сегменте комфорт-класса составляет 250 тыс. руб., в сегменте бизнес-класса стоимость «квадрата» может варьироваться от 350 до 600 тыс. руб. По оценкам эксперта, спрос усиливается за счет развития инфраструктуры региона. Благодаря расширению туристического и сервисного потенциала побережье становится привлекательнее как для проживания, так и для инвестиций.

«Рынок недвижимости Крыма переживает структурную перестройку: значительная часть покупателей приходят за студиями и однокомнатными квартирами. При этом стоимость и инвестиционная привлекательность апартаментов растут — это отражает интерес со стороны тех, кто рассматривает их как курортное жилье и как выгодные инвестиции, с целью последующей продажи или аренды», — комментирует Виктория Анохина.

По ее оценкам, спрос на новостройки во многом формируется инвесторами (70%) — жилье на побережье по-прежнему рассматривается как инструмент сохранения и преумножения капитала или получения дохода от аренды. При этом сохраняется стабильная доля приобретений для собственного проживания — порядка 20%. Спрос со стороны местных жителей составляет около 10%.

«Повышенный спрос инвесторов на жилье формирует новую логику строительства объектов. Сегодня курорт — это не просто размещение. Покупатель выбирает не столько жилой объект, сколько повышение качества проживания и новые впечатления от жизни на побережье»,— резюмирует собеседница «Ъ-Кубань».

Андрей Пугачев