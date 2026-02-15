Утром 15 февраля ПВО перехватили 88 БПЛА, в том числе над Кубанью

В воскресенье 15 февраля, в период с 7.00 до 9.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщает Минобороны России, БПЛА были уничтожены над Краснодарским краем, акваториями Черного и Азовского морей, Республикой Адыгея, а также над территориями Астраханской, Брянской, Волгоградской областей и Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, Краснодарский край в ночь на 15 февраля подвергся массированной атаке ВСУ. Военные отражали атаку с позднего вечера и в течение всей ночи. Самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Как сообщают в оперштабе региона, по данным на 10:00 15 февраля общая площадь пожара составляет 2,2 тыс. кв метров. В тушении двух очагов возгорания участвуют 165 человек и 45 единиц техники.

Также повреждения отмечены в Сочи и селе Юровка Анапы. В Сочи в результате отражения атаки БПЛА поврежден частный дом — выбило окна и задело систему отопления.

В селе Юровка в Анапе повреждена котельная. При этом поврежденная в результате атаки котельная оказалась недействующей. Как пояснили в администрации курорта, происшествие не привело к перебоям в подаче тепла.

Андрей Николаев